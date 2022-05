Capo vecchi credenti russi:Papa mi ha scritto, vuole venire a Mosca (Di lunedì 30 maggio 2022) "Con questa lettere il Papa mi ha confermato - e questo per me è importantissimo - che è anche la sua visione: deve venire in russia e il Vaticano deve essere la nuova sede di quei negoziati per le ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Con questa lettere ilmi ha confermato - e questo per me è importantissimo - che è anche la sua visione: deveina e il Vaticano deve essere la nuova sede di quei negoziati per le ...

Advertising

nossifa : RT @CurrentiCalamo_: Perché per una pandemia che colpisce i vecchi abbiamo messo a capo del CTS un pediatra? #ChiediloalCERN - ___xscd : RT @CurrentiCalamo_: Perché per una pandemia che colpisce i vecchi abbiamo messo a capo del CTS un pediatra? #ChiediloalCERN - Donatel58978575 : RT @CurrentiCalamo_: Perché per una pandemia che colpisce i vecchi abbiamo messo a capo del CTS un pediatra? #ChiediloalCERN - Nath67Lic : RT @CurrentiCalamo_: Perché per una pandemia che colpisce i vecchi abbiamo messo a capo del CTS un pediatra? #ChiediloalCERN - Mslauria77 : RT @CurrentiCalamo_: Perché per una pandemia che colpisce i vecchi abbiamo messo a capo del CTS un pediatra? #ChiediloalCERN -