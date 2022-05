Alfonso Signorini e il debole per il rapper: “C’ho provato in tutti i modi” (Di lunedì 30 maggio 2022) Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista speciale, nel corso della quale ha svelato un particolare inedito su uno dei rapper più famosi d’Italia, il marito della nota influencer Chiara Ferragni. Scopriamo che cosa ha rivelato l’amato conduttore di Canale Cinque sul celebre cantante. Alfonso-Signorini-Altranotizia-(fonte: Google)Alfonso Signorini, senza peli sulla lingua, ha confessato tutta la verità su Fedez. Ecco che cosa ha detto il presentatore Mediaset. Alfonso Signorini, la confessione inaspettata sul cantante Un po’ di tempo fa il famoso magazine Chi, testata di cronaca rosa da migliaia letta da migliaia di persone ogni mese, ha raggiunto un traguardo molto importante, ovvero quello delle venti candeline. ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 maggio 2022)ha rilasciato un’intervista speciale, nel corso della quale ha svelato un particolare inedito su uno deipiù famosi d’Italia, il marito della nota influencer Chiara Ferragni. Scopriamo che cosa ha rivelato l’amato conduttore di Canale Cinque sul celebre cantante.-Altranotizia-(fonte: Google), senza peli sulla lingua, ha confessato tutta la verità su Fedez. Ecco che cosa ha detto il presentatore Mediaset., la confessione inaspettata sul cantante Un po’ di tempo fa il famoso magazine Chi, testata di cronaca rosa da migliaia letta da migliaia di persone ogni mese, ha raggiunto un traguardo molto importante, ovvero quello delle venti candeline. ...

Advertising

Lorde_92 : RT @Mariolino_22: Quella somiglianza nascosta tra San Giustino e Alfonso Signorini che forse non sapevi di avere bisogno: - Mariolino_22 : Quella somiglianza nascosta tra San Giustino e Alfonso Signorini che forse non sapevi di avere bisogno: - folierose : @chipuosaperlo io sono curiosa e tu sei alfonso signorini in questo momento - 361_magazine : Alfonso Signorini sta lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello Vip e pare che Katia Ricciarelli contesa… - GoriRoberto1 : Se esistono matrimoni bianchi vip? 'Certo sono sempre esistiti, già nell’antichità c’erano' – ha spiegato Alfonso… -