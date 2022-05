5 chicche da vedere in streaming che potreste esservi persi a maggio

(Di lunedì 30 maggio 2022) Le migliori produzioni poco pubblicizzate da Netflix, Prime Video, Disney+ & co che abbiamo scovato per voi

Advertising

sandrochampagne : @Kataklinsmann Essere bloccato mi vieta sempre di vedere queste chicche... -

Dituttounpop

... incluse alcunesulla prossima serie prequel di ' Rogue One ' dal titolo 'Andor', ... oltre a Diego Luna , i fan di ' Rogue One ' potrannoGenevieve O'Reilly nei panni di Mon Mothma e ...Da quello che possiamo, questo fan game utilizzerà gli asset originali del primo capitolo, ma con tutta una serie digrafiche non indifferenti. "Operation Half - Real mira a portare ai ... A giugno 2022 su Sky e NOW: le serie tv e i film da vedere Epic Games ha annunciato che BioShock: The Collection è attualmente disponibile gratuitamente su Epic Games Store. Da oggi fino al 2 giugno, i giocatori PC possono visitare la sua pagina EGS e acquisi ...Un leak svela anzitempo Trinity Trigger, un nuovo action RPG firmato dagli autori di alcuni grandi classici degli anni '90.