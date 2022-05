Un neonato con il cordone ombelicale ancora attaccato è stato abbandonato in una cesta (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiamerà Germano il neonato trovato dai carabinieri nella giornata di ieri 28 maggio, con il cordone ombelicale ancora attaccato, avvolto in una coperta in una cesta a Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici... Leggi su europa.today (Di domenica 29 maggio 2022) Si chiamerà Germano iltrovato dai carabinieri nella giornata di ieri 28 maggio, con il, avvolto in una coperta in unaa Catania. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici...

Advertising

Agenzia_Ansa : Neonato con il cordone ombelicale lasciato in cesta a Catania. Trovato dai carabinieri, è in buone condizioni di sa… - PalermoToday : Un neonato è stato abbandonato in una cesta con il cordone ombelicale ancora attaccato - ValentinaVeltro : E mi chiedo come si faccia ad abbandonare un neonato ancora con il cordone ombelicale attaccato, io davvero ci prov… - CamiHippo : PIANGETE CON ME: stanotte ho sognato una storia di J con due foto: una di lei con il papà e una di B con in braccio… - mickischiano : RT @Tg3web: Avvolto in un lenzuolo, con il cordone ombelicale ancora attaccato, in una cesta abbandonata in strada. Così i Carabinieri di C… -