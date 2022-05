Sparatoria a Qualiano | 37enne ruba la pistola alla guardia giurata e spara davanti al bar | quattro feriti | due sono gravi

(Di domenica 29 maggio 2022) Ha prima sottratto laa unapoi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune personead un bar. È successo a, in via Rosselli. A pochi...

QUALIANO – Rapina guardia giurata per la pistola e poi spara a 4 giovani. Questo è quanto avvenuto questa notte a Qualiano davanti al bar Nirvana spritz di via Rosselli. I fatti sono avvenuti poco ...Ha prima sottratto la pistola a una guardia giurata poi su una bici elettrica ha fatto fuoco contro alcune persone davanti ad un bar. È successo a Qualiano, in via Rosselli. A ...