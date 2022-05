Siparietto in diretta tra Klopp e Ancelotti: c’entra l’Everton! (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo la vittoria in finale di Champions League con il suo Real Madrid contro il Liverpool Carlo Ancelotti ha rilasciato la consueta intervista post gara ai microfoni di Sky Sport. Durante l’intervista c’è stato un abbraccio in diretta fra Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti: “Cosa vi siete detti? Lo scorso anno mi ha fatto un regalo – ha detto Ancelotti – quando ero all’Everton, che ancora conservo”. SULLA PARTITA – “Siamo arrivati in fondo a una competizione difficile, meritata, sofferta e l’abbiamo fatto grazie al cuore di questa squadra, alle sue qualità, al cuore, all’estro… Vinicius ha fatto gol, Courtois ha parato: finita la gita”. SULLA SFORTUNA –“Ogni volta si diceva: che sfortuna il PSG, che sfortuna il Chelsea, che sfortuna il City. L’unica partita in cui partivamo alla pari era questa, ... Leggi su rompipallone (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo la vittoria in finale di Champions League con il suo Real Madrid contro il Liverpool Carloha rilasciato la consueta intervista post gara ai microfoni di Sky Sport. Durante l’intervista c’è stato un abbraccio infra Jurgene Carlo: “Cosa vi siete detti? Lo scorso anno mi ha fatto un regalo – ha detto– quando ero all’Everton, che ancora conservo”. SULLA PARTITA – “Siamo arrivati in fondo a una competizione difficile, meritata, sofferta e l’abbiamo fatto grazie al cuore di questa squadra, alle sue qualità, al cuore, all’estro… Vinicius ha fatto gol, Courtois ha parato: finita la gita”. SULLA SFORTUNA –“Ogni volta si diceva: che sfortuna il PSG, che sfortuna il Chelsea, che sfortuna il City. L’unica partita in cui partivamo alla pari era questa, ...

