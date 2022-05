Roland Garros 2022, Nadal contro Djokovic ai quarti (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Rafa Nadal supera gli ottavi di finale del Roland Garros e si qualifica per i quarti, dove affronterà Novak Djokovic. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, nel quarto turno sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una battaglia di 4h21?. Djokovic, numero 1 del tabellone, non deve faticare granché per sbarazzarsi dell’argentino Doego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Rafasupera gli ottavi di finale dele si qualifica per i, dove affronterà Novak. Lo spagnolo, testa di serie numero 5, nel quarto turno sconfigge il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 9 del seeding, per 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 dopo una battaglia di 4h21?., numero 1 del tabellone, non deve faticare granché per sbarazzarsi dell’argentino Doego Schwartzman: 6-1, 6-3, 6-3. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : CAMILAAAAAAAAAAAAAA! ?????? Per la prima volta la Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros: l'azz… - Eurosport_IT : MARTINA NON SI FERMA! ?????? La Trevisan approda ai quarti di finale del Roland Garros: l'azzurra batte Aliaksandra S… - Eurosport_IT : MISSIONE COMPIUTA! ?????? Per il 3° anno consecutivo Jannik Sinner si qualifica agli ottavi di finale del Roland Gar… - fisco24_info : Roland Garros 2022, Nadal contro Djokovic ai quarti: (Adnkronos) - Lo spagnolo batte Auger-Aliassime dopo oltre 4 o… - Filo2385Filippo : RT @GeorgeSpalluto: CAMILAAAAAAAAAAAAA! Giorgi negli ottavi al Roland Garros per la prima volta in carriera! 4° Ottavo di finale Slam per C… -