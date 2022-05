Regata ad Amalfi | no diretta Rai | protesta Federalberghi

Leggi su anteprima24

(Di domenica 29 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Condividiamo il disappunto espresso dai Sindaci dei Comuni che dettero vita alle Repubbliche Marinare, stigmatizzando la paventata assenza dalle reti RAI delladella 66Storica che si terrà il prossimo 5 giugno sul mare della Costieratana”. Anche gli albergatori della costieratana sono pronti are contro la scelta della Rai di non partecipare e riprendere lastorica ( come è sempre avvenuto nelle precedenti edizioni) che mette in competizione le antiche repubbliche marinare di, Venezia, Pisa e Genova. A turno ogni anno la manifestazione viene ospitata in una delle città partecipanti. Come annunciato dal presidente diAntonio Ilardi domani la ...