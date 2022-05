Red Canzian, chi è l’ultima moglie Beatrice Niederwieser: “Lei mi ha stravolto la vita” (Di domenica 29 maggio 2022) Red Canzian e la moglie Beatrice Niederwieser sono uniti dal 2000, dieci anni dopo dal loro primo incontro La coppia è convolata a nozze nel 2000 e dal loro matrimonio non sono nati figli. Sia Beatrice Niederwieser che Red Canzian hanno figli nati da precedenti relazioni Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’ex moglie Delia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un rapporto speciale. Il primo incontro fra Beatrice e lo storico componente di una delle band che hanno segnato la musica italiana è avvenuto in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Rede lasono uniti dal 2000, dieci anni dopo dal loro primo incontro La coppia è convolata a nozze nel 2000 e dal loro matrimonio non sono nati figli. Siache Redhanno figli nati da precedenti relazioni Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’exDelia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un rapporto speciale. Il primo incontro frae lo storico componente di una delle band che hanno segnato la musica italiana è avvenuto in un ...

Advertising

oknosureddit : Red Canzian ricoverato in ospedale, paura per l'ex Pooh: «Brutta infezione» - corona_tweet : RT @ParliamoDiNews: Red Canzian, dove abita e come sta il cantante e compositore #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan #Gover… - ParliamoDiNews : Red Canzian, dove abita e come sta il cantante e compositore #Lasveglia #GuerrainUcraina #Coronavirus @istsupsan… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento domenica 29 maggio alle 14.00 con “Domenica In”. Ospiti Renato Zero, Tiziana Giardoni, Red Canzi… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @ziamaravenier @provo2000, @marcoluci1, @dariosardone @gabrieledimarzo Eccoci pronti per la 37°Puntata la #SignoraDellaDom… -