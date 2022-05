Ragazzo finisce disperso in mare: dispiegati i mezzi di salvataggio (Di domenica 29 maggio 2022) Ragazzo disperso in mare a Nettuno, vigili del fuoco e capitaneria di porto alla ricerca del giovane. Nel tardo pomeriggio di oggi è scomparso in mare un Ragazzo dalla zona del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno. A segnalarlo alcuni bagnanti che hanno dato immediatamente l'allarme alla Capitaneria di Porto. Si tratta di un giovane nordafricano - egiziano nato nel 2003 - che stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Immediatamente sono scattate le ricerche con la motovedetta per rintracciare la persona che si è allontanata in mare. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Anzio che continuano le ricerche. Intanto i bagnanti sono stati fatti uscire dall'acqua in un tratto di mare per ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022)ina Nettuno, vigili del fuoco e capitaneria di porto alla ricerca del giovane. Nel tardo pomeriggio di oggi è scomparso inundalla zona del Santuario di Nostra Signora delle Grazie a Nettuno. A segnalarlo alcuni bagnanti che hanno dato immediatamente l'allarme alla Capitaneria di Porto. Si tratta di un giovane nordafricano - egiziano nato nel 2003 - che stava nuotando a largo di fronte alla spiaggia antistante alla chiesa di Santa Maria Goretti. Immediatamente sono scattate le ricerche con la motovedetta per rintracciare la persona che si è allontanata in. Sul posto anche i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Anzio che continuano le ricerche. Intanto i bagnanti sono stati fatti uscire dall'acqua in un tratto diper ...

Advertising

tempoweb : Ragazzo finisce disperso in #mare a #Nettuno: dispiegati i mezzi di salvataggio #29maggio #iltempoquotidiano… - EyeOfTheTiger87 : Se non ci sono errori finisce così. Altra pole sprecata da Charles per colpe non sue. Povero ragazzo. Ci vuole vera… - UkMio : @lulucastadiva L'età migliore per 1 donna non finisce mai. A 70anni puoi sposare ragazzo di 30 essere felice sotto… - sheowns_myheart : RT @Agostino35: Ragazzo in monopattino perde l'equilibrio e finisce su bancarella di ciliegie, lui illeso ma danni per 2milioni di euro - sunrisesrose : @Cartabellotta E poi chi ferma il bravo ragazzo armato che sparando è diventato cattivo? Un altro bravo ragazzo e c… -