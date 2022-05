Pontina | doppio incidente sulla SS 148 | un ferito | lunghe file in direzione Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 maggio 2022) Rientro da incubo per i pendolari che oggi hanno trascorso una giornata al mare e che, per tornare a casa, devono percorrere la SS 148. Un, avvenuto intorno alle ore 1630 all’altezza di Castelno, al chilometro 23,500, sta paralizzando il traffico in. Traffico in tilt Lo scontro ha coinvolto due veicoli e una persona è rimasta ferita. I rilievi, effettuati dagli agenti della Polizia Locale diCapitale, sono ancora in corso. A causa del sinistro si viaggia su una corsia, in quanto l’altra è occupata dai veicoli incidentati. Sul posto, oltre ai caschi bianchi, sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la persona ferita e gli uomini di Anas per regolamentare la circolazione e ridurre la corsia di marcia.code si ...