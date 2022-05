Oms | 257 casi di vaiolo delle scimmie | aumenteranno

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 29 maggio 2022) Dal 13 maggio, quando sono stati segnalati i primidiin Paesi dove la malattia non è endemica, al 26 maggio, l'Oms ha avuto notizia di 257diconfermati in laboratorio e circa 120sospetti, nessuno mortale.Lo afferma l'Organizzazione mondiale della Sanità nel suo aggiornamento sulla malattia, riscontrata in 23 Paesi fuori dall'area endemica di diffusione. "La situazione si sta evolvendo rapidamente e l'OMS prevede che ci saranno piùidentificati man mano che la sorveglianza si espanderà nei paesi non endemici e in paesi noti per essere endemici che non hanno segnalatodi recente" spiega l'Organizzazione.