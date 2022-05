Motogp, al Mugello vittoria di Bagnaia davanti a Quartararo ed Espargarò. Il francese allunga in classifica (Di domenica 29 maggio 2022) Francesco ‘Pecco’ Bagnaia trionfa nel Gp d’Italia al Mugello nella classe Motogp. Il portacolori della Ducati, partito quinto in griglia, ha conquistato il gradino più alto del podio davanti al leader del mondiale, il francese della Yamaha Fabio Quartararo che partiva dalla sesta piazza. A completare il podio l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargarò – quarto podio consecutivo per il ‘capitano’ di Noale – che curiosamente partiva settimo dietro al francese. Devono accontentarsi della quinta e della sesta posizione invece Marco Bezzecchi e Luca Marini. I due piloti del team VR46, partiti secondo e terzo, hanno tenuto le posizioni per quasi metà gara prima di cedere al trio di testa e al francese della Pramac Johann Zarco. Gara da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) Francesco ‘Pecco’trionfa nel Gp d’Italia alnella classe. Il portacolori della Ducati, partito quinto in griglia, ha conquistato il gradino più alto del podioal leader del mondiale, ildella Yamaha Fabioche partiva dalla sesta piazza. A completare il podio l’Aprilia dello spagnolo Aleix– quarto podio consecutivo per il ‘capitano’ di Noale – che curiosamente partiva settimo dietro al. Devono accontentarsi della quinta e della sesta posizione invece Marco Bezzecchi e Luca Marini. I due piloti del team VR46, partiti secondo e terzo, hanno tenuto le posizioni per quasi metà gara prima di cedere al trio di testa e aldella Pramac Johann Zarco. Gara da ...

btsportmotogp : Mr. MotoGP, Valentino Rossi! ???? Retiring the iconic No.46 at Mugello. #ItalianGP - SkySportMotoGP : ?? GRAZIE VALE ?? Ritirato il numero 46 ?? Momento emozionante al Mugello ? ?? Gara LIVE su Sky Sport MotoGP domenica a… - SkySportMotoGP : ?? Ritirato il 46 di Rossi ?? La cerimonia al Mugello ? - sportli26181512 : Moto2, GP Mugello: vince Acosta, out Vietti. Pasini a punti. Risultati e HIGHLIGHTS: Acosta vince al Mugello e dive… - davids7683 : Intanto al #mugello suona l’inno italiano in #motogp….dajeeee @PeccoBagnaia #skymotogp #SkyMotori #italiangp #monacogp -