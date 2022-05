Milan | l’area tecnica aspetta il cambio di proprietà per iniziare il mercato

(Di domenica 29 maggio 2022) L'areadelè in attesa deldi: una volta concluso l'affare, i rossoneri entreranno nel vivo del

Advertising

sportli26181512 : CorSera - L'area tecnica del Milan aspetta il cambio di proprietà, poi sarà mercato: Come riporta il Corriere della… - emmanuelogidex : RT @MilanNewsit: CorSera - L'area tecnica del Milan aspetta il cambio di proprietà, poi sarà mercato - MilanNewsit : CorSera - L'area tecnica del Milan aspetta il cambio di proprietà, poi sarà mercato - MarcoLorux : RT @AFGiudice: Un errore le parole di #Maldini sul contratto suo e di #Massara. Deve crescere come manager. Credo abbia voluto alzare la po… - caleee12 : Chiave di lettura interessante e plausibile. Difatti anche gazidis dopo Sassuolo Milan a dazn ha parlato di dover f… -

Milan News

Il direttore dell'tecnica rossonera vuole chiudere un'... il difensore classe 2000 è stato bloccato in attesa di avere'ok di ... completerà'acquisizione delle quote di maggioranza del. ...1 Il cambio di propriet da Elliott a RedBird sta agitando il mondoe paralizzando anche il mercato consport che aspetta ancora di conoscere il proprio futuro. Per questo, secondo il Corriere della Sera , molti club d'Europa si stanno muovendo fra le ... CorSera - L'area tecnica del Milan aspetta il cambio di proprietà, poi sarà mercato