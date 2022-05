Il Monza di Berlusconi promosso in Serie A (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Monza in Serie A. La società lombarda di Silvio Berlusconi ha centrato la promozione dopo il successo per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff. All’andata il Monza si era imposto in casa per 2-1. Nel match di ritorno, il Pisa è partito fortissimo: vantaggio immediato con Torregrossa (1?) e raddoppio di Hermansson (9?). Il Monza ha accorciato le distanze al 20? con Machin e pareggiato al 79? con Gytkjaer. Il Pisa ha rimesso la testa avanti al 90? con Mastinu. Verdetto rinviato ai supplementari, dove i brianzoli hanno ipotecato la promozione con i gol di Marrone (96?) e Gytkjaer (101?). Monza in Serie A con Lecce e Cremonese, promosse alla fine della stagione regolare. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – IlinA. La società lombarda di Silvioha centrato la promozione dopo il successo per 4-3 sul campo del Pisa nel ritorno della finale dei playoff. All’andata ilsi era imposto in casa per 2-1. Nel match di ritorno, il Pisa è partito fortissimo: vantaggio immediato con Torregrossa (1?) e raddoppio di Hermansson (9?). Ilha accorciato le distanze al 20? con Machin e pareggiato al 79? con Gytkjaer. Il Pisa ha rimesso la testa avanti al 90? con Mastinu. Verdetto rinviato ai supplementari, dove i brianzoli hanno ipotecato la promozione con i gol di Marrone (96?) e Gytkjaer (101?).inA con Lecce e Cremonese, promosse alla fine della stagione regolare. L'articolo proviene da Italia Sera.

