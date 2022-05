Fiumicino | incendio nell’area del vecchio faro | colonna di fumo nero invade Isola Sacra

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 29 maggio 2022)– Dopo Castel Fusano (leggi qui), nell’ultima domenica di maggio brucia anche l’area a ridosso deldi. Nella tarda mattinata, una grandedi(ben visibile anche dal mare a da molto lontano) alzatasi proprio dall’area adiacente alla foce del Tevere, ha invaso. Sul posto stanno giungendo le forze dell’ordine per spegnere il rogo. Ilonline – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...