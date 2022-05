Festival di Cannes, i voti al look sul red carpet: ecco i vip peggio vestiti e i più applauditi – FOTO (Di domenica 29 maggio 2022) La moda come il cinema è sopratutto provocazione. Soprattutto quando è il Festival di Cannes da fare da detonatore mediatico. Louis Vuitton gioca in casa e veste le più divine. A cominciare da Valeria Golino, presidente della Giuria Un certain regard, che ha indossato un abito custom made nero ricamato in cristalli, con profondo scollo a V e gonna a balze. Poi per non scontentare nessuno, cambio d’abito e passa a un blu pavone (ton sur ton con gli occhi) ma quei criticoni dei fashion blogger trovano poco donate lo chignon basso. Louis Vuitton veste anche Lea Seydoux, protagonista di “Crimes of Future” in pizzo nero e spalline impreziosite di cristallo e argento. E Deepika Padukone, protagonista di “Decision to Leave” con trionfo di piume e paillettes. Una meraviglia! Per le plaisir dei style addicted sfilata di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 29 maggio 2022) La moda come il cinema è sopratutto provocazione. Soprattutto quando è ildida fare da detonatore mediatico. Louis Vuitton gioca in casa e veste le più divine. A cominciare da Valeria Golino, presidente della Giuria Un certain regard, che ha indossato un abito custom made nero ricamato in cristalli, con profondo scollo a V e gonna a balze. Poi per non scontentare nessuno, cambio d’abito e passa a un blu pavone (ton sur ton con gli occhi) ma quei criticoni dei fashion blogger trovano poco donate lo chignon basso. Louis Vuitton veste anche Lea Seydoux, protagonista di “Crimes of Future” in pizzo nero e spalline impreziosite di cristallo e argento. E Deepika Padukone, protagonista di “Decision to Leave” con trionfo di piume e paillettes. Una meraviglia! Per le plaisir dei style addicted sfilata di ...

