F1, Sergio Perez: “E’ un sogno che si avvera, è speciale vincere a Monaco” (Di domenica 29 maggio 2022) La vittoria della Red Bull e del messicano Sergio Perez. E’ questo il responso del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato, Perez ha trionfato a precedere lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e l’olandese Max Verstappen. Ha terminato in quarta posizione l’altro ferrarista, Charles Leclerc. Una gara molto condizionata dalla pioggia, con via ritardato, e in cui le strategie hanno deciso in favore della scuderia di Milton Keynes, dal momento che Leclerc, leader nella prima parte, è precipitato in quarta piazza. Un’evoluzione che sicuramente andrà analizzata a Maranello. “E’ un sogno che si realizza. Dopo la gara di casa in Messico, è quello che ho sempre desiderato. E’ stata più dura alla fine perché avevo problemi di graining e tenere dietro Sainz non è stato semplice. ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) La vittoria della Red Bull e del messicano. E’ questo il responso del GP di Montecarlo, settimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato del Principato,ha trionfato a precedere lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e l’olandese Max Verstappen. Ha terminato in quarta posizione l’altro ferrarista, Charles Leclerc. Una gara molto condizionata dalla pioggia, con via ritardato, e in cui le strategie hanno deciso in favore della scuderia di Milton Keynes, dal momento che Leclerc, leader nella prima parte, è precipitato in quarta piazza. Un’evoluzione che sicuramente andrà analizzata a Maranello. “E’ unche si realizza. Dopo la gara di casa in Messico, è quello che ho sempre desiderato. E’ stata più dura alla fine perché avevo problemi di graining e tenere dietro Sainz non è stato semplice. ...

