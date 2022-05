Di Biagio: «Mourinho bravo a creare un gruppo. Dybala? Può fare le fortune di tutte le squadre» (Di domenica 29 maggio 2022) Luigi Di Biagio, ex Ct dell’Italia Under 21, ha parlato della Roma dopo la vittoria della Conference e del mercato Luigi Di Biagio, ex Ct dell’Italia Under 21, ha parlato della Roma dopo la vittoria della Conference e del mercato. Le sue dichiarazioni: ROMA – «Mourinho è stato bravo a creare un gruppo compatto e che ha saputo soffrire. Ora la Roma è una squadra vera grazie al lavoro di José». Dybala – «E’ un campione che può fare le fortune di qualsiasi squadra. Lo prenderei ovunque uno come lui, ma non voglio addentrarmi nella situazione siccome non la conosco nel dettaglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Luigi Di, ex Ct dell’Italia Under 21, ha parlato della Roma dopo la vittoria della Conference e del mercato Luigi Di, ex Ct dell’Italia Under 21, ha parlato della Roma dopo la vittoria della Conference e del mercato. Le sue dichiarazioni: ROMA – «è statouncompatto e che ha saputo soffrire. Ora la Roma è una squadra vera grazie al lavoro di José».– «E’ un campione che puòledi qualsiasi squadra. Lo prenderei ovunque uno come lui, ma non voglio addentrarmi nella situazione siccome non la conosco nel dettaglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

