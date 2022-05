Cinque date per LP a luglio in Italia, ecco quali (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO – La cantautrice statunitense di origini Italiane LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, è pronta a tornare nel nostro paese per un mini tour di Cinque date. eccole: 17 luglio, Stupinigi Sonic Park Nichelino, Torino 18 luglio, MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata, Firenze 19 luglio Piazza Castello, Marostica 21 luglio Anfiteatro della Civitella, Chieti 22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Il tour di LP in Italia è stato anticipato dall’uscita del suo ultimo album ‘Churches’, 15 canzoni, un lavoro in cui si fondono senza mai stonare pop, rock, soul e un pizzico di folk (e/o dance). Per LP ognuno di noi è un tempio, una sorta di chiesa. “Churches” parla insomma del ‘Tempio’ da cui ripartire, ... Leggi su lopinionista (Di domenica 29 maggio 2022) MILANO – La cantautrice statunitense di originine LP, all’anagrafe Laura Pergolizzi, è pronta a tornare nel nostro paese per un mini tour dile: 17, Stupinigi Sonic Park Nichelino, Torino 18, MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata, Firenze 19Piazza Castello, Marostica 21Anfiteatro della Civitella, Chieti 22Cavea Auditorium Parco della Musica, Roma Il tour di LP inè stato anticipato dall’uscita del suo ultimo album ‘Churches’, 15 canzoni, un lavoro in cui si fondono senza mai stonare pop, rock, soul e un pizzico di folk (e/o dance). Per LP ognuno di noi è un tempio, una sorta di chiesa. “Churches” parla insomma del ‘Tempio’ da cui ripartire, ...

