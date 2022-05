Che tempo che fa: Tom Hanks ospite dell'ultima puntata, stasera su Rai3 (Di domenica 29 maggio 2022) Che tempo che fa torna stasera su Rai3 con l'ultima puntata di stagione che vedrà tra gli ospiti Tom Hanks, Austin Butler e Stefano Pioli. Che tempo che fa chiude stasera su Rai3 dalle 20:00 una stagione di grandi ascolti e ospiti internazionali. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck saluteranno il pubblico con l'ultima puntata, in attesa del nuovo ciclo di appuntamenti che dovrebbe riprendere in autunno. Sarà possibile seguire la puntata, in parte dedicata alla guerra in Ucraina, in contemporanea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Tra gli ospiti, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tom Hanks e Austin Butler, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 maggio 2022) Cheche fa tornasucon l'di stagione che vedrà tra gli ospiti Tom, Austin Butler e Stefano Pioli. Cheche fa chiudesudalle 20:00 una stagione di grandi ascolti e ospiti internazionali. Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck saluteranno il pubblico con l', in attesa del nuovo ciclo di appuntamenti che dovrebbe riprendere in autunno. Sarà possibile seguire la, in parte dedicata alla guerra in Ucraina, in conranea anche in streaming gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay. Tra gli ospiti, in esclusiva, il due volte Premio Oscar Tome Austin Butler, ...

Advertising

lauraboldrini : #Salvini vuole andare a #Mosca per parlare con #Putin. A che titolo, visto che non ha incarichi di governo? Fors… - robersperanza : Ho firmato il decreto che attiva il bonus psicologico finanziato con 10 milioni di euro. Dopo la pubblicazione in… - fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - Emerald759 : @JessySelassie siamo qui per te prenditi tutto il tempo che vuoi ma non vedo l'ora di sapere ?? - GiuseppeCima : RT @galatinicola: Il processo e le garanzie difensive sono un’inutile perdita di tempo, i giudici che non condannano gli imputati sbagliano… -