Catania, in strada dentro una cesta un neonato abbandonato (Di domenica 29 maggio 2022) In Italia continuano gli abbandoni neonatali. A volte in luoghi più o meno sicuri, qualcuno riesce a salvarsi, spesso invece, vanno purtroppo incontro ad un triste destino. Quest’ultimo caso non riguarda la storia di un bimbo appena nato trovato in una cesta. Vi raccontiamo l’accaduto. A Catania in Sicilia, un neonato ancora con il cordone ombelicale attaccato, è stato ritrovato dai carabinieri in una cesta, avvolto da una coperta. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. La cesta è stata lasciata in una zona popolosa della città dietro un muretto diroccato. A sentire il pianto del neonato una passante, che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Il piccolo è stato accudito dai carabinieri che, dopo averlo avvolto in un’altra copertina ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 29 maggio 2022) In Italia continuano gli abbandoni neonatali. A volte in luoghi più o meno sicuri, qualcuno riesce a salvarsi, spesso invece, vanno purtroppo incontro ad un triste destino. Quest’ultimo caso non riguarda la storia di un bimbo appena nato trovato in una. Vi raccontiamo l’accaduto. Ain Sicilia, unancora con il cordone ombelicale attaccato, è stato ritrovato dai carabinieri in una, avvolto da una coperta. Le sue condizioni di salute sono considerate buone dai medici che lo hanno visitato. Laè stata lasciata in una zona popolosa della città dietro un muretto diroccato. A sentire il pianto deluna passante, che ha chiamato subito le forze dell’ordine. Il piccolo è stato accudito dai carabinieri che, dopo averlo avvolto in un’altra copertina ...

Advertising

DottFinocchiaro : RT @briga17: Buttato in strada come un rifiuto …NORM Catania grazie e un abbraccio - briga17 : Buttato in strada come un rifiuto …NORM Catania grazie e un abbraccio - Sofia38750011 : E chi pall Catania sempre mi farò queste TRE ORE DI STRADA VA BENE - infoitsport : Neonato abbandonato in strada a Catania - SicraPress : Catania, neonato abbandonato in strada: sta bene -