Cartelle esattoriali | un modo per non pagarle | i dettagli

Leggi su consumatore

(Di domenica 29 maggio 2022) Nell’ipotesi di ricorso non sempre è necessario versare il 33% in anticipo nell’attesa della commissione tributaria Lesono gli strumenti attraverso i quali la pubblica amministrazione notifica l’scrizione a ruolo. Attraverso il ruolo si permette all’amministrazione pubblica di ottenere coattivamente le somme dovute e non erogate dal contribuente come accade, ad esempio, con L'articolo proviene da Consumatore.com.