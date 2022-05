Cade dalle scale e urta contro un oggetto di vetro | muore un bambino di 4 anni

Advertising

infoitinterno : Cade dalle scale e urta oggetto in vetro, muore bimbo di 4 anni - infoitinterno : Pisa, bimbo di 3 anni cade dalle scale e muore - infoitinterno : Bimbo di 3 anni cade dalle scale e muore tagliandosi con una bottiglia. Era in vacanza in agriturismo con i ge - infoitinterno : Pisa, cade dalle scale e urta oggetto in vetro: muore bimbo 4 anni - Bianca34874951 : RT @LaStampa: Bimbo di dieci anni cade dalle scale e muore -

Un bimbo di quattro anni (non dieci come riferito in una prima ricostruzione del fatto) è morto nel primo pomeriggio a Peccioli (Pisa) in seguito a una caduta. Il piccolo, secondo quanto si apprende, ...Un bimbo di quattro anni è morto nel primo pomeriggio a Peccioli (Pisa) in seguito ad una cadutascale: il piccolo nella rovinosa caduta, secondo quanto si apprende, avrebbe urtato contro una manufatto in vetro che si è infranto provocando profondi tagli al collo. Il bambino, tedesco, si ...PISA. Un bimbo di quattro anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, 29 maggio, a Peccioli (Pisa) in seguito ad una caduta dalle scale. Il piccolo nella rovinosa caduta, secondo quanto si apprende, av ...La maestra: «Era uno scherzo. ITALIA Brunilda Halla uccisa a coltellate in strada, le immagini delle. Bimbo muore cadendo dalle scale. Il decesso del bimbo è avvenuto probabilmente per arresto ...