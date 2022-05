Veronica Rimondi e la sua scelta infrangono il regolamento di Uomini e Donne | ecco per quale motivo

(Di sabato 28 maggio 2022) Mercoledì 1 giugno si concluderà anche questa nuova stagione di. In attesa di vedere ladi, proprio la tronista e il suo nuovo fidanzato hanno infranto ildel dating show.e la suaildiIeri è stato il compleanno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

