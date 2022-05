Usa | donna uccide 37enne che sparava sulla folla dall' auto - Esteri - quotidiano net

(Di sabato 28 maggio 2022) Strage in Texas, il padre del killer: "Mi dispiace, dovevare me" Charleston, 28 maggio 2022 - Altra sparatoria negli Stati Uniti, e una strage evitata : unaha ucciso con la sua pistola ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... 28 maggio 2022 - Altra sparatoria negli Stati Uniti, e una strage evitata : unaha ucciso ... una notizia positiva, ma che darà ulteriore forza ai veditori di armidel Nra (National Rifle ...La, di cui non è stata rivelata l'identità, avrebbe quindi deciso di estrarre la sua pistola per sparare e uccidere Butler. La trentenne non avrebbe alcuna esperienza nelle forze di sicurezza o ... Usa, donna uccide 37enne che sparava sulla folla dall'auto L'uomo aveva fatto fuoco con un fucile semiautomatico contro la folla che partecipava a un party in strada a Charleston. La prontezza della donna a evitato un massacro ...L'aggressore era stato invitato a non parcheggiare la sua auto nello spazio dove si teneva la festa. L'uomo è tornato poco dopo armato di un fucile semiautomatico per compiere l'ennesima strage, quest ...