UFFICIALE | Tudor lascia l’Hellas Verona

(Di sabato 28 maggio 2022) Da alcuni giorni giravano voci a proposito della separazione imminente fra Igore gli scaligeri, con cui il tecnico croato ha raggiunto (con ampio anticipo) la salvezza nell’ultimo campionato di Serie A. Il convincente 9º posto ottenuto con ben 53 punti (a sole 6 lunghezze dall’Atalanta) non è bastato a permettere la continuazione del matrimonio frae il, che con una notaha comunicato la rescissione consensuale del rapporto professionale con l’ex giocatore bianconero. Causa del divorzio inaspettato sarebbero delle divergenze fra la dirigenza e l’allenatore riguardo ai prossimi obiettivi del. Rescissione: il comunicatodel club Ecco il comunicatodel club ...

tvdellosport : UFFICIALE: #VERONA, VIA TUDOR L'Hellas Verona ha interrotto in maniera consensuale il suo rapporto con mister Igor… - GiovaAlbanese : Separazione consensuale tra Igor #Tudor e l'#HellasVerona: ora è ufficiale ? - TuttoCagliari : UFFICIALE - Tudor si dimette: 'Decisione difficile, ringrazio il presidente' - Siciliano7400 : RT @GiovaAlbanese: Separazione consensuale tra Igor #Tudor e l'#HellasVerona: ora è ufficiale ? - fantapiu3 : #Verona, la decisione ufficiale su #Tudor #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… -

La notadel Verona L'annuncioè arrivato attraverso una nota sul sito del club: ... grazie alla quale abbiamo ottenuto risultati straordinari - commenta e spiega mister- . ...Igornon è più l'allenatore del Verona. L'annuncio in queste ore del mattino con tanto di comunicatodel club e prime parole del diretto interessato. Di seguito la nota: window.Ora molte panchine di Serie A possono cambiare Come già aveva anticipato la redazione di Bnews, il sodalizio Tudor-Verona si è rotto. La società ha emanato due comunicato in cui annuncia prima ...Il tecnico croato ha dichiarato di aver preso questa decisione dopo un incontro con il presidente gialloblù Maurizio Setti ...