Traffico Roma del 28-05-2022 ore 07 | 30

(Di sabato 28 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione viabilità scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24Teramo in città possibili rallentamenti per un incidente sono in botte Vale Gianni all’altezza di via Longara chiusura dalle 7 per lavori di pulitura della panoramica la riapertura al termine previsto alle 12 nel pomeriggio in zona Monteverde in via Edoardo Jenner manifestazione tra la Circonvallazione Gianicolense Piazza Carlo Alberto Scotti a partire dalle ore 16 sarà in atto la chiusura della strada per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità