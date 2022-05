Terrorismo internazionale | propaganda Isis nel dark web | 29 perquisizioni in tutta Italia

Advertising

Nazione_Arezzo : Terrorismo internazionale, perquisizioni anche ad Arezzo - VedeleAngela : RT @ImolaOggi: Terrorismo internazionale, operazione contro Isis: 29 coinvolti. Perquisizioni in varie città d'Italia - SSaponelli : RT @brunodese: Regaliamo le armi agli ucraini che ormai si sono arresi, loro invece le vendono ai trafficanti. Praticamente stiamo armando… - MaristinaG : RT @brunodese: Regaliamo le armi agli ucraini che ormai si sono arresi, loro invece le vendono ai trafficanti. Praticamente stiamo armando… - bwin1966 : RT @brunodese: Regaliamo le armi agli ucraini che ormai si sono arresi, loro invece le vendono ai trafficanti. Praticamente stiamo armando… -

Dopo una serie di controlli avviati dalla Procura distrettuale di Roma, sono 29 le persone coinvolte nell'operazione mirata ad accertare il reato di associazione per. I loro ...Sono accusati di associazione a delinquere con finalità dile 29 persone dislocate in diverse zone d'Italia e finite nel mirino della Procura di Roma , con perquisite a ...In diverse città italiane, sono state eseguite numerose perquisizioni per associazione con finalità di terrorismo internazionale.Associazione per delinquere con finalità di terrorismo internazionale. Per questa accusa i carabinieri del Ros e gli investigatori della Polizia di Stato hanno eseguito 29 perquisizioni in tutta Itali ...