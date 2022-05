Terrorismo e propaganda Isis sul dark web: perquisizioni anche a Bergamo (Di sabato 28 maggio 2022) C’è anche Bergamo tra le città dove, nelle ultime ore, Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito diverse perquisizioni disposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità di Terrorismo internazionale. L’operazione ha coinvolto complessivamente 29 persone ed è l’epilogo di una più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo del dark web. L’attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa, in seguito alla segnalazione – acquisita dall’AntiTerrorismo della Polizia di Stato e dal ROS attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito di propaganda dell’organizzazione terroristica Isis presente nel dark ... Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) C’ètra le città dove, nelle ultime ore, Polizia di Stato e Carabinieri hanno eseguito diversedisposte dalla Procura Distrettuale di Roma per associazione con finalità diinternazionale. L’operazione ha coinvolto complessivamente 29 persone ed è l’epilogo di una più vasta e articolata indagine diretta a prevenire la minaccia terroristica di matrice religiosa derivante dall’utilizzo delweb. L’attività investigativa ha avuto inizio oltre un anno fa, in seguito alla segnalazione – acquisita dall’Antidella Polizia di Stato e dal ROS attraverso il Federal Bureau Investigation statunitense – dell’esistenza di un sito didell’organizzazione terroristicapresente nel...

