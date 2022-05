Serena Bortone | sgrana gli occhi | “Facciamo l’intervista in bagno?” VIDEO

(Di sabato 28 maggio 2022)hato gliin diretta rimanendo quasi senza parole. Vediamo insieme cosa è accaduto a Oggi è un altro giorno.(Raiplay screenshot)Che cosa è successo in direttada farlere gli? Scopriamolo insieme e vediamo la reazione incredibile della conduttrice di Rai 1.é una giornalista, autrice televisiva e conduttrice di Oggi è un altro giorno il programma di intrattenimento di Rai 1. Il suo programma che va in onda subito dopo il Tg1 delle 13:30 sta avendo un grande successo e gli spettatori sono entusiasti del primo pomeriggio elegante e leggero offerto dalla. Accanto a lei ci sono ...

Advertising

crosettoe : RT @grande_flagello: ?? Alta tensione tra Giorgia Meloni e Serena Bortone #oggieunaltrogiorno - cristia_urbano : RT @MasterAb88: Da sottolineare al pomeriggio il disastro di Serena Bortone con #OggiEUnAltroGiorno fermo al 13%,.esattamente doppiato da #… - shareattiva : RT @MasterAb88: Da sottolineare al pomeriggio il disastro di Serena Bortone con #OggiEUnAltroGiorno fermo al 13%,.esattamente doppiato da #… - Luca190499 : RT @grande_flagello: ?? Alta tensione tra Giorgia Meloni e Serena Bortone #oggieunaltrogiorno - teme_no : RT @grande_flagello: ?? Alta tensione tra Giorgia Meloni e Serena Bortone #oggieunaltrogiorno -

Ma ovviamente, sarà l'oggi a segnare il racconto: Lorena Bianchetti avrà in studio la nota conduttrice, Vincenzo Corrado, direttore delle comunicazioni sociali della Cei, e Stefania ...E in un'intervista rilasciata a, ha condiviso col pubblico alcuni aneddoti che chiariscono ulteriormente il carattere singolare dell'attore. Walter Chiari, chi è e com'è morto/ Corpo ...Oggi è un altro giorno, la conduttrice: “Amo dirsi le cose in faccia” Spazio ha avuto durante l’intervista anche il rapporto che Serena Bortone ha con i cosiddetti ‘affetti stabili’, ospiti fissi che ...Grande emozione per Paolo Belli a Oggi è un altro giorno: si è commosso in diretta, cos'è successo nello studio di Serena Bortone.