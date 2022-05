Advertising

FirenzePost : Sblocco fornitura grano: Putin parla con Macron e Scholz, messo da parte Draghi - biserka30048567 : RT @uaworldit: Punti chiave della discussione: ? Supporto alla difesa ucraina; ? Garanzie di sicurezza; ? Fornitura di carburanti all'Ucrai… - uaworldit : Punti chiave della discussione: ? Supporto alla difesa ucraina; ? Garanzie di sicurezza; ? Fornitura di carburanti… - MChianura : #Draghi chiama #Putin. Putin risponde: - confermo fornitura gas all'Italia; - il grano è bloccato nei porti ucraìn… - RosaNavarra2 : RT @AxiaFel: Per ok a Svezia e Finlandia nella NATO la Turchia chiede: estradizione 30 esponenti Pkk, stop invio armi a Ypg (unità difesa c… -

Firenze Post

... è servita al Cremlino per fare una controproposta (del grano in cambio del ritiro delle ...avrebbero concordato in modo informale di non fornire alcuni tipi di armi all'Ucraina Ladi ...... i colloqui per un cessate il fuoco sono passati in secondo piano, ma la questione dellodelle rotte marittime per le esportazioni di grano dall'Ucraina rimane rilevante. "Ladi ... Sblocco fornitura grano: Putin parla con Macron e Scholz, messo da parte Draghi MOSCA – Dopo le assidue, quasi giornaliere, telefonate fra Draghi e Zelensky e le lodi sperticate del presidente ucraino nei confronti del nostro premier, il presidente russo Vladimir Putin, dopo il r ...«Gruppi di sabotatori russi hanno preso il controllo del Mir Hotel». L’annuncio, drammatico, risuona nel primo pomeriggio. Si tratta di un edificio bianco e giallo, ...