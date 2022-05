Salvini prepara un viaggio in Russia: "Non sfido Draghi, non voglio sostituirmi al governo" (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Il viaggio a Mosca? "Io sono a casa, sto per uscire, oggi sono a Crema, Lodi, Piacenza e Parma. Certamente, sono in Italia. I titoli ci raccontano la gravità del rischio che il conflitto si estenda. Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando, non è un fine settimana a Forte dei Marmi. Si fa se serve". Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha ribadito la sua intenzione di volare a Mosca in un'intervista a Sabato Anch'io, su Rai Radio 1. "Non vado a Mosca a nome del governo. È evidente. Non sfido Draghi, semmai è un supporto. Mario Draghi ha chiamato Mosca, si è soffermato a lungo. È un ribadire, un aggiungere e rafforzare. Non mi sostituisco a niente e a nessuno", spiega ancora. "Mi piacerebbe che le iniziative di pace coinvolgessero tutti, con una guerra in corso fare ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI - Ila Mosca? "Io sono a casa, sto per uscire, oggi sono a Crema, Lodi, Piacenza e Parma. Certamente, sono in Italia. I titoli ci raccontano la gravità del rischio che il conflitto si estenda. Non ho certezze che ci andrò, ci stiamo lavorando, non è un fine settimana a Forte dei Marmi. Si fa se serve". Il leader della Lega, Matteo, ha ribadito la sua intenzione di volare a Mosca in un'intervista a Sabato Anch'io, su Rai Radio 1. "Non vado a Mosca a nome del. È evidente. Non, semmai è un supporto. Marioha chiamato Mosca, si è soffermato a lungo. È un ribadire, un aggiungere e rafforzare. Non mi sostituisco a niente e a nessuno", spiega ancora. "Mi piacerebbe che le iniziative di pace coinvolgessero tutti, con una guerra in corso fare ...

