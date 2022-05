Salvini citofona a Putin al Cremlino: 'Scusi, lei è quello che spaccia stragi e crimini di guerra?' (Di sabato 28 maggio 2022) Matteo Salvini è stato di parola. Come promesso ha preso un aereo, è andato a Mosca e su indicazione di alcuni cittadini e accompagnato dalle telecamere è andato al Cremlino a citofonare all'inquilino ... Leggi su globalist (Di sabato 28 maggio 2022) Matteoè stato di parola. Come promesso ha preso un aereo, è andato a Mosca e su indicazione di alcuni cittadini e accompagnato dalle telecamere è andato alre all'inquilino ...

