Roland Garros 2022, day 7: in campo Sinner, Sonego e Giorgi. Occhi su Medvedev e Swiatek (Di sabato 28 maggio 2022) La seconda tranche di match valevoli per il terzo turno del Roland Garros 2022 interesseranno l'intera giornata di sabato 28 maggio. Gli appassionati di tennis, dopo le geste di Novak Djokovic, Rafael Nadal e Carlos Alcaraz tra gli altri, attendono impazienti il completamento degli accoppiamenti in vista degli ottavi di finale. In particolare, per gli interessati nel territorio italiano, Occhi puntati su Jannik Sinner, Lorenzo Sonego e Camila Giorgi, tris di italiani ancora in gara oltre Martina Trevisan, meravigliosamente già al turno successivo. Proprio il giovane altoatesino Sinner aprirà il programma sul Centrale di Parigi, sfidando Mackenzie McDonald, tennista statunitense da non sottovalutare. Sebbene la terra battuta non esalti esattamente le ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - infoitsport : Roland Garros, Sonego vola al terzo turno: lo aspetta Ruud - infoitsport : Roland Garros, Sonego affronta Ruud per andare oltre il terzo turno a Parigi -