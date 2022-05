Real campione d’Europa | 1-0 al Liverpool in finale

(Di sabato 28 maggio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – IlMadrid batte 1-0 iline vince la sua quattordicesima Champions League grazie ad un gol decisivo nella ripresa di Vinicius. Carlo Ancelotti, il primo allenatore a guidare una squadra in cinque finali di Champions, diventa il primo a vincerne quattro, staccando Zidane e un’icona dei reds come Bob Paisley, fermi a tre. Allo Stade de France un buonsi arrende ai blancos senza essere tradito da un singolo come nel 2018 con lo sventurato Karius. E’ la concretezza sotto porta degli spagnoli a fare la differenza in una partita iniziata con quasi 40? di ritardo a causa dei problemi di afflusso dei tifosi. Klopp schiera dal 1? i due giocatori in dubbio alla vigilia: Thiago Alcantara e Fabinho. Per la prima occasione bisogna aspettare il 15?: Alexander-Arnold ...

