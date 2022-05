Propaganda dell'Isis in Italia: scaricati manuali di combattimento (Di sabato 28 maggio 2022) L'Isis fa Propaganda anche sul dark web. Oltre 2000 gli indirizzi Ip riconducibili a visitatori geolocalizzati in Italia Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 maggio 2022) L'faanche sul dark web. Oltre 2000 gli indirizzi Ip riconducibili a visitatori geolocalizzati in

Advertising

rubio_chef : Mai un fiato @rulajebreal sui bambini palestinesi stuprati da 74 anni in detenzione amministrativa dai suprematisti… - alex_orlowski : Per non parlare di @PBerizzi con 1050 tweet. Domani vi pubblicherò il link dell'articolo e vorrei ricordare che tut… - elio_vito : È in corso una guerra, con l'invasione e l'occupazione russa di parte dell'Ucraina. Disinformazione ed attacchi cib… - MutiLeonilde : RT @jacopo_iacoboni: Ma se le sanzioni non funzionano - come dice la propaganda sulla tv russa e su molta tv italiana - perché il ministero… - OscarCessari : @_Love_Villains @Luigi13955393 @GiorgiaMeloni Ma ancora con la putta nata dell’appannaggio esclusivo? La questione… -