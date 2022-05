Perché la sanità lombarda è sotto ultimatum degli hacker (Di sabato 28 maggio 2022) AGI – Nelle ultime settimane la sanità lombarda è stata ‘bucata' più volte dagli hacker con conseguenze gravi come la sospensione delle attività di alcuni pronto soccorso. L'ultimo caso è l'attacco all'Ats Insubria che ha portato alla divulgazione sul web dei dati sensibili di 800 cittadini disabili delle province di Como e Varese con un ultimatum che scade il 2 giugno: o l'agenzia per la tutela della salute paga o saranno ‘squadernati' molti altri dati, è la minaccia dei ‘pirati' BlackBite. “Non è un caso che la Lombardia sia la regione più presa di mira – spiega all'AGI l'esperto di sicurezza informatica Pierguido Iezzi -. È una questione di semplici numeri, non Perché si tratta della regione più ‘vulnerabile', ma Perché è il territorio con la maggior quantità di posti letto e accoglie ... Leggi su agi (Di sabato 28 maggio 2022) AGI – Nelle ultime settimane laè stata ‘bucata' più volte dagli hacker con conseguenze gravi come la sospensione delle attività di alcuni pronto soccorso. L'ultimo caso è l'attacco all'Ats Insubria che ha portato alla divulgazione sul web dei dati sensibili di 800 cittadini disabili delle province di Como e Varese con unche scade il 2 giugno: o l'agenzia per la tutela della salute paga o saranno ‘squadernati' molti altri dati, è la minaccia dei ‘pirati' BlackBite. “Non è un caso che la Lombardia sia la regione più presa di mira – spiega all'AGI l'esperto di sicurezza informatica Pierguido Iezzi -. È una questione di semplici numeri, nonsi tratta della regione più ‘vulnerabile', maè il territorio con la maggior quantità di posti letto e accoglie ...

