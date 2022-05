Moto2, Aron Canet centra la pole del GP d’Italia davanti ad Acosta, 4° Vietti poi un sorprendente Pasini (Di sabato 28 maggio 2022) Un impeccabile Aron Canet (Kalex Flexbox) ha centrato la pole position del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale Moto2 2022. Sul tracciato del Mugello, con le condizioni ancora complicate dopo la pioggia che ha contraddistinto le qualifiche della MotoGP, i piloti hanno comunque potuto spingere al massimo e le sorprese non sono mancate. davanti a tutti in griglia di partenza, quindi, troveremo lo spagnolo Aron Canet con il tempo di 1:51.125 con soli 125 millesimi di vantaggio sul connazionale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) che, fino a quel momento, aveva inanellato una serie di giri che sembrano impossibili da pareggiare per i rivali. Completa la prima fila il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Un impeccabile(Kalex Flexbox) hato laposition del Gran Premio, ottavo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Mugello, con le condizioni ancora complicate dopo la pioggia che ha contraddistinto le qualifiche della MotoGP, i piloti hanno comunque potuto spingere al massimo e le sorprese non sono mancate.a tutti in griglia di partenza, quindi, troveremo lo spagnolocon il tempo di 1:51.125 con soli 125 millesimi di vantaggio sul connazionale Pedro(Red Bull KTM Ajo) che, fino a quel momento, aveva inanellato una serie di giri che sembrano impossibili da pareggiare per i rivali. Completa la prima fila il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) ...

Advertising

OA_Sport : #Moto2, Aron Canet centra la pole del GP d’Italia davanti ad Acosta, 4° Vietti poi un sorprendente Pasini - MotorcycleSp : Aron Canet ha siglato la pole position del GP d'Italia Moto2. Lo spagnolo è stato costantemente uno... #MotoGP… - dianatamantini : MOTO2 - Aron Canet si prende la pole Moto2 al Mugello, Celestino Vietti e Mattia Pasini in seconda fila. Tempi e cr… - corsedimoto : MOTO2 - Aron Canet si prende la pole Moto2 al Mugello, Celestino Vietti e Mattia Pasini in seconda fila. Tempi e cr… - MotorcycleSp : Dopo le FP3 Moto3 e MotoGP, la classe Moto2 ha chiuso le proprie sessioni di prove libere in una ses... #MotoGP… -