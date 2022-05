Advertising

sportmediaset : Offerta Roma per Dybala che aspetta l'Inter e si prende un mese per decidere - capuanogio : I #Friedkin hanno garantito a #Mourinho un colpo grosso sul mercato della #Roma. Siamo al momento delle suggestioni… - forumJuventus : Arrivabene: 'Addii Dybala e Bernardeschi? Sul mercato faremo qualcosa che porterà a migliorarci. Dobbiamo imparare… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mercato, Dybala aspetta l'Inter. Perisic sempre più vicino al Tottenham - asromaliveit1 : Paulo #Dybala è sempre più al centro delle voci di mercato. Conteso soprattutto tra l'#Inter e la #Roma di… -

...di euro) LAUTARO MARTINEZ (l'Atletico Madrid è fortemente interessato) per poi andare sue ...della formazione di Rotterdam nella finale di Conference ha impressionato gli uominidella ...... il nome a sensazione, per il vice Vlahovic, può arrivare dall'InterIlè appena iniziato e ... dove si sono già registrati gli addii die Bernardeschi e potrebbe esserci anche quello di ...Archiviata la stagione agonistica, entra in scena il calciomercato. E subito ci si chiede quale sarà il futuro dello svincolato DYBALA. Finora l'unica offerta ufficiale pervenuta all'entourage dell'ar ...Archiviata la stagione agonistica, entra in scena il calciomercato. E subito ci si chiede quale sarà il futuro dello svincolato DYBALA. Finora l'unica offerta ufficiale ...