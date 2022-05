LIVE F1 | GP Monaco 2022 in DIRETTA | Leclerc e Sainz all’attacco nella FP3 | tra poco si comincia!

Leggi su oasport

(Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.59 Si lavora nel Team McLaren e infatti hanno rotto il coprifuoco. Ma nessun danno serio sulla vettura. 12.58 Ci si possono permettere errori visto che in caso di incidente ci potrebbero essere conseguenze sulla presenza nelle qualifiche. 12.55 Il sole splende sul Principato e sarà una sessione di libere piuttosto calda. 12.53 Si prospetta quindi una FP3 molto interessante! 12.50 Red Bull e Mercedes finora hanno manifestato difficoltà: la RB18 ha sofferto di sottosterzo in percorrenza di curva; la W13 salta troppo in relazione alle sconnessioni citate. Per questo George Russell e Lewis Hamilton si sono trovati in grande difficoltà. 12.47 Alla fine della fiera, come si può analizzare dai ...