LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: De Gennaro in finale K1 uomini, eliminati Beda e Vianello (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Dodicesimo posto per lo svizzero Lukas Werro, che senza errori chiude in 103.61. Ultime sette discese. 10.39 Peccato per Vianello, che era partito molto bene rimanendo in linea con i primi. Poi due penalità beccate a cavallo del primo intertempo lo hanno rallentato: diciassettesimo in 107.05 ed eliminato. 10.37 Quattordicesimo tempo per lo svedese Erik Holmer, in 105.22. Ora tocca al terzo italiano in lizza, Marco Vianello! Con un crono sotto i 100 secondi sarà finale sicura. 10.34 Si mangia le mani il polacco Michal Pasiut, che a causa di una penalità alla porta 6 è nono in 101.48. Senza di essa, sarebbe entrato DIRETTAmente tra i qualificati. 10.32 Lento anche il britannico Bradley Forbes-Cryans, che sciupa tutto nell’ultimo settore ed ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.41 Dodicesimo posto per lo svizzero Lukas Werro, che senza errori chiude in 103.61. Ultime sette discese. 10.39 Peccato per, che era partito molto bene rimanendo in linea con i primi. Poi due penalità beccate a cavallo del primo intertempo lo hanno rallentato: diciassettesimo in 107.05 ed eliminato. 10.37 Quattordicesimo tempo per lo svedese Erik Holmer, in 105.22. Ora tocca al terzo italiano in lizza, Marco! Con un crono sotto i 100 secondi saràsicura. 10.34 Si mangia le mani il polacco Michal Pasiut, che a causa di una penalità alla porta 6 è nono in 101.48. Senza di essa, sarebbe entratomente tra i qualificati. 10.32 Lento anche il britannico Bradley Forbes-Cryans, che sciupa tutto nell’ultimo settore ed ...

