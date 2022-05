L’incendio di Stromboli nel copione della fiction sulla Protezione civile, la troupe Rai lascia l’isola (Di sabato 28 maggio 2022) La scena di un incendio a Stromboli, poi andato fuori controllo con ingenti danni sull’isola, era prevista dal copione della fiction Rai Protezione civile. Come ha rivelato la Tgr Rai della Sicilia, L’incendio avrebbe dovuto fare parte dell’11esima puntata della serie, e appare nella scena 11.51, a pagina 79 del copione scritto a novembre 2021. Nel documento di scena si legge: «interno Stromboli, villette, giorno». L’ambientazione è decisa; e subito dopo l’azione: «Marina apre gli occhi, intorpidita. Nella villetta c’è una strana luce rossastra. Il vulcano prorompe in un altro boato, che subito sveglia la ragazza di soprassalto». Potrebbero esserci ancora dei dubbi, se non fosse che ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) La scena di un incendio a, poi andato fuori controllo con ingenti danni sul, era prevista dalRai. Come ha rivelato la Tgr RaiSicilia,avrebbe dovuto fare parte dell’11esima puntataserie, e appare nella scena 11.51, a pagina 79 delscritto a novembre 2021. Nel documento di scena si legge: «interno, villette, giorno». L’ambientazione è decisa; e subito dopo l’azione: «Marina apre gli occhi, intorpidita. Nella villetta c’è una strana luce rossastra. Il vulcano prorompe in un altro boato, che subito sveglia la ragazza di soprassalto». Potrebbero esserci ancora dei dubbi, se non fosse che ...

Advertising

beppesevergnini : Stromboli. Accendere un fuoco ?? in un giorno di scirocco, per simulare un incendio durante le riprese di una fictio… - lifegate : ?? L'isola di #Stromboli è stata interessata da un vasto incendio. Secondo alcune testimonianze le fiamme sarebbero… - LaStampa : Stromboli, la procura apre un’inchiesta per l’incendio divampato sul set della fiction sulla Protezione Civile con… - ComVentotene : @ErikSk2000 È molto probabile che l’incendio che ha distrutto svariati ettari di macchia mediterranea a Stromboli s… - ParliamoDiNews : L`incendio di Stromboli nel copione della fiction sulla Protezione civile, la troupe Rai lascia l`isola - Open… -