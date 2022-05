La moglie di Calenda | ' Io | malata oncologica salvata da un 20enne' - Cronaca - quotidiano net

Advertising

Corriere : Il racconto di Violante Guidotti Bentivoglio: «Sono viva grazie al midollo donatomi da un 19enne» - Agenzia_Ansa : Violante Guidotti Bentivoglio: 'Donatore 20enne mi ha salvata' La moglie di Carlo Calenda racconta la sua esperienz… - mbbelluco : RT @Corriere: Il racconto di Violante Guidotti Bentivoglio: «Sono viva grazie al midollo donatomi da un 19enne» - infoitinterno : Violante Guidotti Bentivoglio, la moglie di Calenda e la leucemia: «Salvata da un donatore 19enne che poteva e - infoitinterno : Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda: «Dalla leucemia mi ha salvata un 19enne» -

"Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore. Il mio donatore è il mio angelo custode". Così Violante Guidotti Bentivoglio,di Carlo, è intervenuta al convegno dedicato al trentesimo anniversario dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) in cui ha ripercorso la sua storia di malata oncologica che ..."Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore. Il mio donatore è il mio angelo custode". Così Violante Guidotti Bentivoglio ,di Carlo, è intervenuta al convegno dedicato al trentesimo anniversario dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) in cui ha ripercorso la sua storia di malata oncologica che ..."Nel mio cuore ci sono mio marito, i miei figli e il mio donatore. Il mio donatore è il mio angelo custode". Così Violante Guidotti Bentivoglio, moglie di Carlo Calenda (insieme nella foto), racconta ...E così mi affido a un registro dei donatori di midollo osseo, cioè delle persone disponibili alla donazione Per i 30 anni di attività dell’Admo (Associazione donatori midollo osseo) e il suo convegno ...