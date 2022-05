Guerra in Ucraina, gli Stati Uniti approvano l’invio di lanciarazzi a lungo raggio per Kiev (Di sabato 28 maggio 2022) Washington – L’amministrazione Biden ha approvato l’invio di sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio in Ucraina, un trasferimento significativo che potrebbe aiutare enormemente la difesa dell’Ucraina del suo territorio nella regione del Donbass. E’ quanto riporta il New York Times. Il trasferimento sarà probabilmente annunciato la prossima settimana, ha detto al quotidiano un funzionario governativo parlando in condizione di anonimato. Le armi nel trasferimento includeranno lanciarazzi mobili che possono sparare molto più lontano dei lanciatori che l’Ucraina sta usando ora. (Fonte Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 28 maggio 2022) Washington – L’amministrazione Biden ha approvatodi sistemi missilistici a lancio multiplo ain, un trasferimento significativo che potrebbe aiutare enormemente la difesa dell’del suo territorio nella regione del Donbass. E’ quanto riporta il New York Times. Il trasferimento sarà probabilmente annunciato la prossima settimana, ha detto al quotidiano un funzionario governativo parlando in condizione di anonimato. Le armi nel trasferimento includerannomobili che possono sparare molto più lontano dei lanciatori che l’sta usando ora. (Fonte Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

