"Guerra e peste". La profezia choc di Ilaria Capua su cinghiali e vaiolo delle scimmie (Di sabato 28 maggio 2022) “Il vaiolo delle scimmie come la peste suina non sono una sorpresa. Noi europei siamo viziati”. A In Onda, il programma del preserale di LA7, sabato 28 maggio, la professoressa Ilaria Capua, ricercatrice e virologa, ha tirato le orecchie all'Europa: “Siamo viziati. Come per le guerre intorno a noi, non ci siamo accorti del vaiolo della scimmia e ci sorprendiamo. In Nigeria è endemico, ma noi le malattie presenti al di fuori della nostra zona protetta non vogliamo vederle. Poi magari le ridicolizziamo”. La virologa ha confermato che questo virus non ha nulla a che vedere con il Covid, che è una malattia benigna e si trasmette attraverso il contatto diretto. Critica anche sulla gestione della peste suina: “Sapevamo che sarebbe arrivata in Italia, lo ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) “Ilcome lasuina non sono una sorpresa. Noi europei siamo viziati”. A In Onda, il programma del preserale di LA7, sabato 28 maggio, la professoressa, ricercatrice e virologa, ha tirato le orecchie all'Europa: “Siamo viziati. Come per le guerre intorno a noi, non ci siamo accorti deldella scimmia e ci sorprendiamo. In Nigeria è endemico, ma noi le malattie presenti al di fuori della nostra zona protetta non vogliamo vederle. Poi magari le ridicolizziamo”. La virologa ha confermato che questo virus non ha nulla a che vedere con il Covid, che è una malattia benigna e si trasmette attraverso il contatto diretto. Critica anche sulla gestione dellasuina: “Sapevamo che sarebbe arrivata in Italia, lo ...

