Grande Fratello Vip | Secco rifiuto: “Non è tra i miei programmi”, salta tutto per settembre (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per Alfonso Signorini in vista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: arriva il primo Secco rifiuto Il conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Per Alfonso Signorini sarà senza dubbio una intensa estate di lavoro. Il conduttore è infatti concentrato sulla prossima edizione del GF Vip in programma a partire dal mese di settembre. In queste settimane sono arrivate diverse e numerose indiscrezioni sui possibili prossimi concorrenti. Un nome ha fatto particolarmente discutere ed è quello dell’attrice Brenda Asnicar, nota al pubblico italiano per il ruolo di Antonella nella fiction de Il Mondo di Patty. L’attrice in queste ore è tornata sui social per fare chiarezza e per annunciare che non entrerà nella casa più spiata d’Italia. Grande ... Leggi su specialmag (Di sabato 28 maggio 2022) Brutte notizie per Alfonso Signorini in vista della prossima edizione delVip: arriva il primoIl conduttore Alfonso Signorini (screenshot GF Vip)Per Alfonso Signorini sarà senza dubbio una intensa estate di lavoro. Il conduttore è infatti concentrato sulla prossima edizione del GF Vip in programma a partire dal mese di. In queste settimane sono arrivate diverse e numerose indiscrezioni sui possibili prossimi concorrenti. Un nome ha fatto particolarmente discutere ed è quello dell’attrice Brenda Asnicar, nota al pubblico italiano per il ruolo di Antonella nella fiction de Il Mondo di Patty. L’attrice in queste ore è tornata sui social per fare chiarezza e per annunciare che non entrerà nella casa più spiata d’Italia....

Advertising

g1usy22 : RT @blanchsdelrey: quello che voi non capite è che qua nessuno sta mettendo AH su un piedistallo perché è evidente che in questa storia non… - Enza08305759 : @VeroFerrero96 @DoloresStifani @IsolaDeiFamosi O Veronica si mette la maschera di trucco e pensa di poter essere a… - AlbeNespoli : poliziotta t-parola che su CanoneTV, durante inutile trasmissione rea di concorso esterno in associazione ciclistic… - masecrepassi : come se fosse il grande fratello dio santo seek help - franco_sala : RT @Shoegal383: Pronto per il grande fratello a settembre #Pomeriggio5 -