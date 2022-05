GP Monaco | Libere 3 | è balletto Red Bull-Ferrari | primo Perez

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 maggio 2022) Concluse anche le ultime sessioni cronometrate prime delle importantissime Qualifiche. Il GPha mandato in pista le3 che hanno confermato, se mai ce ne fosse stato bisogno, ilper i primissimi posto inscenato dae Red. Questa volta a sorridere è la scuderia austriaca che è riuscita a staccare il miglior tempo in pista con Sergio. Subito dietro le due Rosse di Maranello con Charles Leclerc secondo e Carlos Sainz terzo. Quarto, invece, il campione del mondo Max Verstappen. GP3: i risultati Ecco i risultati delle3 della Formula 1: 1 S.Red/ 1’12?517 2 C. ...