Florenzi | «A Wembley avrei dovuto tirare il sesto rigore | quindi… ringrazio Donnarumma!»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 28 maggio 2022) «Durante il percorso al Milan ho trovato molte analogie tra i rossoneri e la Nazionale campione d’Europa. Io lo dicevo da un po’, al Milan non mi capivano perché non avevano vissuto ciò che ho vissuto io ma lo senti quando c’è qualcosa. Io lo sentivo e lo dicevo, alla fine sono stato contento di aver avuto ragione» Dal ritiro della Nazionale a Coverciano la conferenza stampa di Alessandro, terzino destro del Milan (sebbene di proprietà della Roma) e dell’Italia. Di seguito il report delle sue dichiarazioni di Tuttomercatoweb. Un mix di giovani e calciatori maturi, al Milan come in Nazionale… «In tutte le squadre deve esserci questo mix per creare un gruppo vincenti. Al Milan ho trovato tanti giovani molto, molto bravi e alcuni potranno diventare dei campioni. Tonali, ad esempio, è pronto per giocare in Nazionale. Ma a volte anche l’esperienza ti aiuta» Il ...