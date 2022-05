Duncan | “Lascio il Ghana | io umiliato e discriminato dalla mia Nazionale”

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Alfredlascia laghanese. Lo ha comunicato attraverso una lettera comparsa anche sul sito della Fiorentina. Queste le parole del centrocampista viola: “È giunto il momento di salutare la. Il mio cuore è triste perché avrei voluto scrivere un pezzo di storia con laghanese ma non mi hanno mai dato la possibilità di dimostrarlo. Quando non sei mai considerato e non c’è nulla che tu possa fare per cambiare la situazione, mentalmente diventa tutto più difficile”. “Sono statoe lasciato da parte per anni anche se ho cercato di lasciare le porte sempre aperte. Purtroppo non posso continuare a stare male pensando a come vengo trattato ingiustamente sapendo di avere la coscienza pulita. Fino a qualche anno fa ero il giocatore ...